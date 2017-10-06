Порошенко рассказал об умоляющих вернуть их жителях Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жители Донбасса хотят вернуться под контроль Киева. Об этом глава государства сказал в пятницу, 6 октября, комментируя беспорядки в Верховной Раде, вызванные прохождение закона о реинтеграции региона, передает пресс-служба украинского лидера.

Порошенко отметил, что, в частности, разговаривал с одной из жительниц неподконтрольных Киеву территорий. «Дорогие наши, родные, — слышу взволнованный, дрожащий голос. — Вы же нас не оставите, правда? Мы просим, возвращайтесь скорее и верните нас в Украину», — рассказал президент.

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Днем ранее депутаты устроили потасовку в сессионном зале парламента в ходе обсуждения закона о реинтеграции Донбасса. Драка произошла после того, как представители фракции «Самопомощи» и некоторые внефракционные парламентарии заблокировали президиум, в то время как другие их коллеги пытались им помешать.

Законопроект был внесен на рассмотрение украинского парламента 4 октября. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также проект закона позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. Рада поддержала законопроект 6 октября.

Киев постоянно обвиняет РФ в неких агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва со своей стороны отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.