Бывший СССР
 

Турчинов нашел пятую колонну в Верховной Раде

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что быстрое принятие закона о реинтеграции Донбасса было сорвано пятой колонной в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Как только депутаты [фракции] "Самопомощи" увидели, что в зале есть голоса для того, чтобы признать Россию агрессором и определить стратегию деоккупации Донбасса, они бросились блокировать трибуну, сорвав принятие закона и устроив праздник для российских политиков и СМИ», — отметил чиновник.

По словам Турчинова, то, что законопроект не был поддержан парламентом в четверг, 5 октября, является «преступлением пятой колонны против собственной страны».

В четверг депутаты устроили потасовку в сессионном зале в ходе обсуждения закона о «реинтеграции» Донбасса. Драка произошла после того, как представители фракции «Самопомощи» и некоторые внефракционные парламентарии заблокировали президиум, в то время как другие нардепы пытались им помешать.

Законопроект был внесен на рассмотрение украинского парламента днем ранее. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. Рада поддержала законопроект 6 октября.

Киев постоянно обвиняет РФ в неких агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва со своей стороны отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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