Появились подробности госпитализации Мединского

Министр культуры Владимир Мединский находится в больнице на плановом обследовании. Об этом в пятницу, 6 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в Минкульте.

«Владимир Мединский проходит ряд плановых обследований, чувствует себя хорошо и в понедельник выйдет на работу», — рассказал собеседник.

Ранее в пятницу в сети появилась информация о том, что Мединский госпитализирован. Сообщение опубликовал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я получил информацию с трех несвязанных источников, включая Министерство культуры и людей, находящихся выше ведомства. Я могу подтвердить, что это действительно так», — рассказал журналист телеканалу «360».

Ранее в октябре стало известно, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории поддержал заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского. После этого глава Минобрнауки Ольга Васильева рассказала о «своем видении истории» у министра культуры.