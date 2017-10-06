Наука и техника
 

Раскрыта неожиданная польза мультивитаминов

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Согласно выводам исследователей Университета Дрекселя в США, прием мультивитаминных комплексов позволяет беременным женщинам снизить вероятность аутизма с сопутствующей умственной недееспособностью у своих будущих детей на 30 процентов. Статья специалистов опубликована в журнале BMJ. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

В исследовании приняли участие более 250 тысяч матерей и их детей в возрасте 4-15 лет, проживающих в Швеции.

Результаты показали, что в тех семьях, где матери принимали витамины, доля заболеваний аутического спектра с ограниченными интеллектуальными способностями составила 0,26 процента (158 случаев среди 61 934 детей). Этот показатель был равен 0,48 процентам у тех, кто не прибегал к пищевым добавкам. Однако при этом не было обнаружено никакого влияния на риск появления самого аутизма.

14 августа 2017 года в научном журнале Immunity был подробно описан механизм, благодаря которому популярная пищевая добавка глутамин контролирует реализацию генетической программы в клетке.

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