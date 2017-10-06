Названа причина пожара на стадионе в Нижнем Новгороде

Причиной пожара на строящемся к чемпионату мира-2018 стадионе в Нижнем Новгороде стало несоблюдение техники безопасности. Об этом рассказала Евгения Новосад, пресс-секретарь компании «Стройтрансгаз», являющейся генеральным подрядчиком строительства арены. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Произошло возгорание во время выполнения сварочных работ в комментаторской кабине. От искры загорелся находившийся на полу полистирол, горючий материал... В данном случае основная версия — несоблюдение техники пожарной безопасности. Как показывает опыт стройки, пожары возникают в основном из-за этого. Сейчас этот вопрос изучает комиссия, результаты будут известны через одну-две недели», — сказала Новосад.

Как сообщает подрядчик, при пожаре никто не пострадал, а произошедшее никак не повлияет на сроки сдачи стадиона.

Стадион в Нижнем Новгороде, строительство которого началось в 2015 году, оказался в числе 12 арен, где пройдут матчи чемпионата мира-2018. Планируется, что на нем состоятся четыре игры групповой стадии, встречи 1/8 и 1/4 финала.