Украинский депутат запалил дымовую шашку на заседании Рады

Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Левченко поджег в зале заседаний дымовую шашку. Соответствующее видео на своей странице в Twitter опубликовал депутат фракции «Батькивщины» Алексей Рябчин.

Зал заседаний окутало черным дымом. Пиротехническое средство схватил и вынес из сессионного зала представитель фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук.

«Чтобы не было никаких спекуляций, чтобы никого не обвиняли, я заявляю официально с трибуны Верховной Рады и беру на себя ответственность: ту шашку дымовую зажег я. И я считаю, что я поступил правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает», — заявил Левченко, добавив, что таким образом протестовал против принятия закона о «реинтеграции» Донбасса.

6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении инициированный президентом Украины Петром Порошенко закон о «реинтеграции» Донбасса. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Киев постоянно обвиняет Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.