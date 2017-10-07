Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии систем ПРО на 15 миллиардов долларов

Госдепартамент одобрил поставку в Саудовскую Аравию противоракетных комплексов THAAD на 15 миллиардов долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления по оборонному сотрудничеству и безопасности Минобороны США.

Поясняется, что Эр-Рияд запросил у Пентагона 44 пусковых установки, 360 ракет THAAD Interceptor, 16 мобильных тактических пунктов управления и связи, а также семь радаров AN/TPY-2 THAAD. Кроме этого, в означенную сумму входят запчасти, 43 грузовика для перевозки пусковых установок, генераторы, ремонтное оборудование, инструкции и техническая документация.

Помимо этого, за эти деньги военные специалисты должны будут обучить местных операторов работать на данном оборудовании.

Пентагон утверждает, что продажа Саудовской Аравии данных систем не изменит баланс сил в регионе. Особо подчеркивается, что одобрение Госдепом не является финальным шагом и не говорит о факте заключения сделки.

5 октября СМИ узнали о достижении принципиальных договоренностей о поставке в Саудовскую Аравию российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Речь идет о закупке Эр-Риядом не менее четырех дивизионов на сумму около двух миллиардов долларов. Точные параметры сделки стороны должны обсудить в конце октября.

В сентябре Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 «Триумф». 12 сентября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже сделала первый взнос.

