В сети расстроились из-за разницы между российскими и американскими пенсионерами

Пользователи Twitter организовали флешмоб, в рамках которого поделились фотографиями пенсионеров из Google-картинок. Акцию запустил блогер с ником Sd0107, опубликовавший в социальной сети скриншот снимков, появившихся при запросе «российские пенсионеры» и «американские пенсионеры». Результат он прокомментировал грустными смайликами.

На опубликованных Sd0107 скриншотах российские пенсионеры изображены попрошайками, считающими мелочь. В то же время среди снимков с престарелыми американцами оказались фотографии с курортов и пляжей, а также картинка с гитаристом The Rolling Stones Китом Ричардсом. «Стало обидно», — отметили подписчики блогера.

Некоторые обратили внимание, что при попытке отыскать в Google снимки престарелых людей из Удмуртии и Челябинска, поисковик выдает фотографии окровавленных ножей, огнестрельного оружия и наручников. «Что-то я боюсь продолжать этот флешмоб», — признался один из подписчиков.

В октябре 2016 года Google спутал изображения детских колясок для евреев с фотографиями грилей на колесиках. При попытке найти картинки по запросу jewish baby stroller («еврейская детская коляска») поисковик выдавал снимки с передвижными барбекюшницами.