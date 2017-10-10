ЦБ попытался оправдать действия Сбербанка в сделке с «Транснефтью»

В Банке России назвали обоснованным решение суда по сделке между «Сбербанком и «Транснефтью». Об этом заявил зампред ЦБ Сергей Швецов, сообщает ТАСС.

«Сказать, что "Транснефть" не является профессиональным участником рынка и, соответственно, не могла оценить риски, которые несут предложения Сбербанка, — кривить душой. Конечно же является», — заявил Швецов. Таким образом, Центробанк — акционер «Сбербанка» — оправдывает действия кредитной организации в споре с «Транснефтью».

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В настоящее время «Транснефть» имеет законное право подать кассационную жалобу на последнее решение апелляционного суда. Данное действие выглядит логичным шагом, так как суд первой инстанции полностью принял позицию компании. В ходе судебного разбирательства Сбербанк исходил из того, что если клиент поставил подпись под договором, то обязан его исполнять, даже если несет при этом неограниченные убытки, которые, соответственно, становятся сверхприбылью банка. «Транснефть», напротив, настаивает на том, что, предлагая высокорискованную спекулятивную сделку под видом субсидии, направленной на снижение стоимости обслуживания корпоративного долга, Сбербанк действовал заведомо недобросовестно, скрывая от контрагента реальные риски, поэтому сделка была недействительной.

В июне Арбитражный суд Москвы в полном объеме принял позицию «Транснефти» и признал сделку недействительной, то есть вернул компании 66 миллиардов рублей. Однако 23 августа Девятый апелляционный арбитражный суд (ДААС) отменил решение первой инстанции и принял свое, отказав в иске полностью. Директор департамента развития финансовых рынков Центрального банка Елена Чайковская отмечала, что «Транснефть», согласно судебному законодательству, имеет возможность до 31 октября подать кассационную жалобу на решение суда.