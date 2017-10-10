Россия
 

В Воронеже водитель помог стоящей посреди автотрассы собаке

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В Воронеже водитель остановился посреди дороги, чтобы помочь стоящей посреди трассе собаке, пишет местное издание «Блокнот». Видео спасения животного сняли прохожие. Запись опубликована на YouTube.

Проезжая по одной из городских автомагистралей, автомобилист заметил собаку. Он остановился возле разделительной полосы, взял животное на руки, и, дождавшись подходящего момента, перенес его через проезжую часть.

Ранее в июле этого года на трассе в Хаборовском произошло ДТП с участием коровы. 14-летний водитель и его 15-летний приятель наехали на лежащее на дороге животное. После столкновения мотоцикл опрокинулся. В результате подростки погибли. Животное выжило.

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В Воронеже водитель остановился посреди проезжей части и перевел собаку через дорогу Подробнее: http://bloknot-voronezh.ru/news/v-voronezhe-voditel-ostanovilsya-posredi-proezzhey-891487?sphrase_id=412642
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