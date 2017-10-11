Хозяина съемной квартиры в США поймали на скрытой съемке порно

В спальне квартиры в штате Флорида, США, найденной с помощью сервиса Airbnb, пара из Индианы обнаружила HD-камеру, направленную в сторону кровати. Об этом сообщает ABC Action News.

К тому моменту, как турист Дерек Старнс (Derek Starnes) обратил внимание на странный детектор дыма, куда была вмонтирована камера, первое видео уже было записано.

Сотрудники полиции, вызванные Старнсом, обнаружили в доме вторую скрытую камеру, а также множество устройств хранения данных и дополнительные жесткие диски, подключенные к компьютеру.

Стражи порядка задержали владельца квартиры, 56-летнего Уэйна Нэтта (Wayne Natt), и обвинили его в незаконной слежке и производстве порнографических материалов. По словам Нэтта, он использовал камеры для съемок домашних секс-вечеринок, все участники которых были в курсе происходящего.

Власти не приняли во внимание показания подозреваемого, поскольку посчитали, что факт согласия участников видео на съемку не соответствует тому, что устройство замаскировано под дымовую сигнализацию.

Дом с камерами был доступен для аренды в течение последних двух лет. В настоящее время полицейские разыскивают возможных потерпевших.

Согласно условиям обслуживания Airbnb, хозяин апартаментов должен уведомлять гостей о любых устройствах слежения. Представители компании сообщили ABC, что Нэтту запретили сдавать недвижимость с помощью сервиса.