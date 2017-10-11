Суд отказал в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора по делу о мошенничестве

Чертановский районный суд отклонил ходатайство об аресте пресс-секретаря Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Вадима Ампелонского. Об этом сообщается на сайте суда.

По информации ресурса, дело об избрании ему меры пресечения было зарегистрировано 5 октября и в этот же день отклонено.

Как уточняет «Интерфакс», Ампелонский отпущен под подписку о невыезде. Его коллега Борис Едидин, занимающий должность начальника правового управления ведомства, тоже. Руководитель аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков помещен под домашний арест.

Ранее в среду, 11 октября, сообщалось, что Ампелонский стал фигурантом дела о мошенничестве.