Зарядка смартфона сожгла рот ребенку

Кортни Дэвис (Courtney Davis) из Кентуки (США) рассказала, что ее полуторагодовалая дочь получила ожог от зарядки смартфона. Свое предупреждение для других родителей она опубликовала в Facebook, пишет BuzzFeed.

Дэвис рассказала, что ее ребенок засунул себе в рот провод, который был подключен к сети. В результате этого за несколько секунд девочка получила ожог ротовой полости.

«Потребовалось всего несколько секунд, чтобы она получила ожог. Она никогда раньше не пыталась положить зарядку в рот и вообще не сталкивалась с ней, — написала американка. — Я всегда отключаю зарядное устройство от сети, но в тот день было так много дел, что я просто не успела».

Изначально она не планировала публиковать эту историю и фотографии ребенка, но потом поняла, «что многие родители не задумываются об опасности зарядного устройства для ребенка». В заключении поста женщина поблагодарила бога и сказала, что ее дочери очень повезло и ожог мог быть еще сильнее.