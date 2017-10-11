В Подмосковье освободили захваченного в плен владельца сети медицинских клиник

Сотрудники МВД освободили владельца сети медицинских клиник, которого держали в плену в частном доме в Московской области. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 11 октября.

Там же задержаны троих подозреваемых в похищении бизнесмена. Двое из них — с судимостью, отметили в МВД.

При обыске в доме обнаружены и изъяты наручники, травматический пистолет (без маркировки), технические устройства для слежения за автотранспортными средствами, маски и форменная одежда спецподразделений.

Сыщики нашли и автомобиль, на котором похитители вывезли жертву.

В ходе расследования был установлен и задержан в Москве 35-летний организатор похищения.

Видео: мвд.рф

Как выяснили оперативники, от пленника требовали 15 миллионов рублей в качестве выкупа за освобождение.

Бизнесмена похитили 15 сентября на Дубнинской улице в Москве мужчины, переодетые в форму сотрудников спецподразделений силовых структур. Они, угрожая огнестрельным оружием, насильно посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В СК «Ленте.ру» сообщили, что четверым мужчинам уже предъявлено обвинение в похищении человека, и они арестованы.