Столичного полицейского обвинили в похищении человека

Сотруднику московской полиции предъявили обвинение в похищении человека. Об этом в четверг, 31 августа, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«В рамках расследования уголовного дела по факту похищения человека предъявлено обвинение оперуполномоченному ОМВД по Головинскому району УВД по САО Москвы старшему лейтенанту полиции, который 27 июня в составе группы лиц напал на мужчину и насильно посадил его в автомобиль», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, после этого пострадавшего увезли в неизвестное место и потребовали за него выкуп.

Предъявление обвинения полицейскому может быть связано с задержанием банды похитителей людей под Санкт-Петербургом, о котором региональное управление Следственного комитета России (СКР) сообщало 30 августа.

Из заявления следовало, что граждане в возрасте от 27 до 38 лет в течение нескольких месяцев 2017 года представлялись сотрудниками правоохранительных органов и похищали людей, угрожая применением насилия. Жертв они удерживали в автомобиле, а от родственников требовали деньги, обещая освободить от уголовной ответственности по вымышленным преступлениям. После получения выкупа заложников отпускали.