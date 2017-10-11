Вашингтон отказался угадывать дальнейшие шаги РФ по сокращению числа дипломатов

Американское посольство в Москве отказалось угадывать дальнейшие шаги России по сокращению числа дипломатов и отмечает, что ухудшение двусторонних отношений не отвечает интересам стран. Об этом пресс-секретарь посольства США Мария Олсон заявила РИА Новости.

«Как мы уже говорили, США надеются, что, пойдя навстречу российскому желанию установить паритет (в количестве сотрудников дипмиссий), мы можем избежать дальнейшего обмена ответными мерами и продвинуться в достижении целей, поставленных перед нами лидерами: исправить отношения между странами и повысить взаимодействие в сферах, представляющих взаимный интерес. Мы надеемся, что нисходящий тренд в отношениях подошел к концу», — указала Олсон и добавила, что новый посол США в России дал понять, что ищет практические возможности для движения вперед в отношениях между странами.

В среду директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко заявил, что Москва рассматривает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипсобственности в США и не исключает, что потребует от Вашингтона «установление реального паритета по числу сотрудников диппредставительств». По его словам, в Москве рассматривают возможность «сократить число сотрудников дипмиссии США в России до 300 человек или ниже».

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях провели обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

В конце июля Россия предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек, оставив 455 сотрудников.