Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам

Пекарня из Куала-Лумпур The Cakescape наладила торговлю тортами в форме женских лиц, покрытых «воспаленными» кремовыми прыщами с гнойными нарывами. На это обратило внимание издание Mashable.

В Facebook пекарни опубликованы фото реалистично выглядящих сладостей, покрытых болячками, которые можно выдавливать и вдавливать обратно несколько раз без потери шокового эффекта.

Владельцы пекарни в сообщили журналистам Mashable, что продажи прыщавых тортов значительно выросли по сравнению с прошлым годом, когда было заказано всего 20 единиц товара. По словам работников заведения, подобные торты заказывают в основном для празднования бракосочетаний.

В прошлом году необычные кондитерские изделия ручной работы принесли известность студентке Гарварда Эмили Заузмер (Emily Zauzmer). В своем Instagram-аккаунте девушка выкладывала сладкие копии известных картин, таких как «Звездная ночь» Ван Гога или «Крик» Эдварда Мунка.

На каждое полотно девушка потратила от 12 часов до четырех дней. Торты-картины блогерши не были предназначены для продажи.