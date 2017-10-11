Жириновский заявил о готовности помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов помериться коэффициентом своего интеллекта (IQ) с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Его слова приводит ТАСС в среду, 11 октября.

«Вот Трамп предложил сравнить IQ свой и [IQ] Тиллерсона. Я бы себя еще добавил, на троих давайте сравним IQ. Вы во главе огромной Америки, и вот давайте от России тоже [в исследовании будет участник]» — сказал лидер либерал-демократов.

По мнению политика, сравнительное исследование коэффициентов интеллекта должны провести ученые. «Заложить [в исследование] все выступления, словарный запас, затронутые темы. Сразу будет видно, машина покажет у кого чего больше», — предложил он.

Жириновский также выразил уверенность в том, что в Соединенных Штатах «не смогли получить те знания, которые имеем мы в России».

Накануне Трамп в опубликованном интервью журналу Forbes предложил сравнить свой коэффициент интеллекта и IQ госсекретаря Рекса Тиллерсона. Так он отреагировал на информация СМИ о том, что госсекретарь якобы назвал его «болваном». «И я могу сказать вам, кто победит», — цитирует его агентство.

12 апреля Владимир Жириновский заявил, что выпьет за импичмент американского президента, если тот продолжит нарушать свои предвыборные обещания. Он отметил, что он разочаровался в республиканце после ракетного удара, нанесенного США по сирийскому аэродрому Шайрат.

В ноябре прошлого года фракция ЛДПР разливала в Госдуме шампанское в честь победы Трампа на президентских выборах. Незадолго до этого Жириновский обратился к американцам с призывом голосовать за республиканца. Политик даже предполагал, что может состоять в родстве с миллиардером.