Найден бесконечный архив смерти

В сети обнаружили одну из самых известных ZIP-бомб под названием 42.zip. Об этом сообщил Telegram-канал «Темная гавань».

По словам основателя канала, 42.zip весит всего 42 килобайта, однако внутри архива содержится 5 слоев архивов по 16 файлов на уровень. «Размер каждого файла на последнем уровне — 4,3 гигабайта, а весь архив в распакованном виде занимает 4,5 петабайта», — объяснил он.

Администратор отметил, что многие антивирусы уже научились распознавать вредоносную программу. «Но все же находятся умельцы, которые криптуют данные архивчики, чтобы скрыть от антивирусника», — добавил основатель канала.

Он также разместил ссылку на скачивание 42.zip, отметив, что не призывает никого к каким-либо действиям.

Редакция «Ленты.ру» настоятельно рекомендует воздержаться от скачивания вредоносного файла. Это может привести к поломке вашего ПК.

42.zip — архивный файл, известный под названием «Архив Смерти». Из-за размера в 4,5 петабайта (4 503 599 гигабайт) обладает разрушительными действиями: при распаковке может вызвать крах системы. Для сравнения, ежедневно Google обрабатывает около 24 петабайт.