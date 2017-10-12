В Белоруссии нашли три месяца блуждавшего в лесу мужчину

В Белоруссии члены поисково-спасательного отряда нашли в лесах Гомельской области 60-летнего Степана Хамутовского, которого искали с конца июля. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Заявление о пропаже подала его старшая сестра, которая проживает в Речицком районе. Это было на восемнадцатый день. Семьи у мужчины нет, он живет в Ельске», — рассказал официальный представитель УВД по Гомельской области Виталий Пристромов. По его словам, грибники «видели в лесу похожего мужчину, подпадающего под описание».

Благодаря этой информации 11 октября Хамутовский был обнаружен волонтерами.

В сентябре российские спасатели нашли трех рыбаков, которые провели 10 дней на необитаемом острове в Белом море. Трое жителей поселка Малошуйка Онежского района отправились на рыбалку в Белое море в конце августа, однако уже в первый день путешествия они попали в шторм. Рыбакам пришлось высадиться на ближайший необитаемый островок Седловатый.

На острове рыбаки собирали ягоды и ловили рыбу. Чтобы выжить, им пришлось поймать и съесть несколько чаек.