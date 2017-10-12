Forbes признал ММК лучшим российским работодателем

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) признан лучшим российским работодателем по версии американского журнала Forbes. Всего в мировой рейтинг World's Best Employers, составленный журналом впервые, вошли четыре компании из России.

Рейтинг возглавила компания Alphabet —материнская структура Google. На втором месте — компания Microsoft, замыкает первую тройку японская финансовая корпорация Japan Exchange Group. В целом, в списке преобладают американские работодатели общим числом 157.

ММК лидирует со значительным отрывом от остальных российских компаний: в списке из 500 наиболее привлекательных для трудоустройства компаний комбинат занял 214 место, Московская биржа на 466 строчке, «Фосагро» — на 468-й, «ВТБ» — на 486 позиции.

В основу методологии, поясняют в Forbes, легли опросы сотрудников компаний, которые оценивали имидж своего предприятия, условия работы и возможности профессионального роста. Опрос проводился среди предприятий, входящих в самый известный рейтинговый продукт Forbes — Global 2000, представляющий собой ежегодно обновляемый список 2 тысяч крупнейших публичных компаний мира. Сейчас в нем представлены компании из 58 стран.

«Сотрудникам было предложено оценить их собственного работодателя, а также вероятность того, что они посоветуют компанию друзьям или родственникам. Их также попросили порекомендовать других работодателей, которые у них вызывают уважение», — указывается в статье Forbes. На завершающем этапе более 36 тысяч анкет были проанализированы немецкой компанией Statista, специализирующейся на бизнес-аналитике и исследованиях рынка.

ММК — ведущая металлургическая компания мира. За первые шесть месяцев текущего года комбинат, как сообщается на его сайте, потратил на социальные программы 670 миллионов рублей — на 14 процентов больше, чем в предыдущем году. По итогам 2016 года средняя зарплата на предприятии составила 55,1 тысячи рублей, что на 6 процентов выше предыдущего года (самый высокий уровень по городу Магнитогорску — прим. «Ленты.ру»).

В ноябре 2016 года основной бенефициар ММК Виктор Рашников, отчитываясь перед президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что заработная плата на комбинате выросла за последние пять лет в 1,5 раза. На благотворительность и социальные программы ММК тратит около 1,5 миллиарда рублей в год.