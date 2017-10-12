Подозреваемый в убийстве шведской журналистки отказался от общения со следствием

Датчанин Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, отказался от общения со следствием. Об этом в среду, 11 октября, сообщает Associated Press.

Следователь полиции Копенгагена Йенс Моллер Йенсен отметил, что подозреваемый «просто не хочет» разговаривать с ними. По его словам, Мадсен сделал это по совету своего адвоката.

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Мадсен является главным подозреваемым в убийстве 30-летней Валль. Его показания постоянно менялись. Первоначально он говорил, что высадил девушку после трехчасового плавания. Затем — что Валль погибла в результате несчастного случая от удара тяжелым люком по голове и он похоронил ее на одном из островов.

Шведская журналистка Ким Валль пропала 10 августа. Она хотела сделать репортаж об изобретении конструктора-самоучки Мадсена и отправилась с ним в море на подлодке «Наутилус». Утром 11 августа лодка подала сигнал бедствия. Когда спасатели нашли судно, там был только Мадсен.