Мантуров оценил в миллиард рублей экономию от внедрения электронных ПТС

Внедрение электронных паспортов транспортных средств (ПТС) в России, выдача которых автопроизводителями станет обязательной с 1 июля 2018 года, позволит экономить более миллиарда рублей ежегодно. Об этом говорится в пресс-релизе «Ростеха», который является исполнителем проекта.

«После перехода на использование электронных ПТС экономия затрат на покупку бланков ПТС, их транспортировку и хранение, утилизацию испорченных бланков, закупку и последующее содержание оргтехники составит не менее миллиарда рублей в год», — приводятся в релизе словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По его словам повсеместное внедрение таких документов позволит обезопасить участников рынка от злоупотреблений, например, при продаже или покупке. По оценкам «Ростеха», за первое шесть месяцев 2018 года около 500 тысяч автомобилей могут получить электронные ПТС.

Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, будут постепенно переходить на электронные паспорта транспортных средств до 1 июля 2018 года. После этой даты бумажные паспорта не будут выдаваться. Однако автовладельцы с действующими обычными ПТС смогут продолжить ими пользоваться — их замена на электронные документы не предусмотрена.