Россия
 

Воронежский подросток забил одноклассницу палкой и забрал телефон

Перейти в «Мою Ленту»

14-летний школьник из Павловского района Воронежской области признался в жестоком убийстве одноклассницы, тело которой нашли 11 октября в лесополосе недалеко от школы. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 11 октября между подозреваемым и 14-летней потерпевшей произошел конфликт. Через некоторое время подросток подкараулил одноклассницу в лесополосе, когда она возвращалась из школы, и нанес ей множественные удары ногами и деревянными палками по голове и лицу. От полученных травм девочка умерла на месте. Школьник скрылся, похитив ее мобильный телефон.

Расследованием жестокого убийства занялись сотрудники полиции и сыщики первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России. Отмечается, что они быстро установили и задержали подозреваемого. При обыске у него обнаружили похищенный телефон.

По факту преступления возбудили дела по части 2 статьи 105 УК («Убийство, сопряженное с разбоем») и части 4 статьи 162 УК России («Разбой»).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Одноклассники рассказали о возможных мотивах напавшего на школу в Ивантеевке
Нижегородского школьника заподозрили в убийстве родителей
Друг псковских подростков рассказал подробности обстоятельств их смерти
Последние новости
Северная Корея признала Крым российским
Бастрыкин запомнил перекрывших ему дорогу пенсионерок из Томска
Воронежский подросток забил одноклассницу палкой и забрал телефон
Подруга рассказала о жизни погибшей в Доминикане голой россиянки
Цвет кроссовок рассорил интернет
Полиция возобновила расследование о домогательствах Вайнштейна
Чехия назвала нападки Киева на Земана «криком из пещеры неандертальцев»
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Люди с удовольствием убивают друг друга»

Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
15:16Сегодня

Казахстанец со СПИДом и шприцем совершил ограбление в Москве

23:5811 октября

Горбачев призвал Путина и Трампа обсудить сокращение ядерного оружия

16:01Сегодня

Информацию о загрязнении воздуха на территории детских садов Москвы опровергли

Россия18:33Сегодня
Глава компании Mangold Consulting Клаус Мангольд и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (слева направо)

Германский связной

Почему немцы встали на сторону Путина
14:42Сегодня

Жительница Волгограда огрела граблями педофила

15:18Сегодня

Новосибирца оштрафовали за вождение летающей «Оки»

22:2610 октября

Фонд Навального отказался удалять расследование об Усманове

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
13:49Сегодня

Сургутских чиновников пересадят на такси ради экономии

13:28Сегодня

Кремль отреагировал на снятие российских флагов с дипсобственности в США

14:07 9 октября

«Боярышник» вновь стал легален в России

Россия
«Люди с удовольствием убивают друг друга»
Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
Глава компании Mangold Consulting Клаус Мангольд и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (слева направо)Германский связной
Почему немцы встали на сторону Путина
Казахстанец со СПИДом и шприцем совершил ограбление в Москве
Больше всех надо
Чем займется пятитысячный волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи
Александр Лукашенко и Владимир Путин«Они у нас очень верные!»
Новый щенок Путина затмил проблемы СНГ
Информацию о загрязнении воздуха на территории детских садов Москвы опровергли
Жительница Волгограда огрела граблями педофила
Все материалы
Мир
Опиум и смерть
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Северная Корея признала Крым российским
Во Франции инвалид поднялся с кресла и погнался с топором за своим обидчиком
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Испанский истребитель рухнул после парада
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
Депутат Рады пообещал бороться против украинизации русских
Чехия назвала нападки Киева на Земана «криком из пещеры неандертальцев»
Кличко предложил назвать сквер в Киеве в честь россиянина
Порошенко поведал об уникальности украинского армейского сухпайка
Омскую область и Оренбуржье «присоединили» к Казахстану
В школах Киева украинизировали детскую песенку «В траве сидел кузнечик»
Все материалы
Финансы
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
Дизайнер рублей расстроился из-за новых купюр
Российский бизнес уличили в тяге к несовершеннолетним
Биткоин обновил абсолютный рекорд
Глава Гознака потребовал поменять дизайн всех рублей
Беглый банкир Пугачев отказался отдавать России свою виллу
ЦБ ввел в обращение новые деньги
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Богдан Кравцов«И не сдаваться»
Соучредитель сети «Клаустрофобия» о создании бизнеса с нуля
Автомобили Ford для европейцев соберут из российских деталей
В третьем квартале GVC продемонстрировала двухзначный рост доходов
«Калашников» начал торговать оружием в интернете
Мантуров оценил в миллиард рублей экономию от внедрения электронных ПТС
Вице-премьер Татарстана поработает над ростом популяции осетровых
Все материалы
Силовые структуры
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Вадим АмпелонскийДоблокировались: троицу из Роскомнадзора уличили в хищениях
Чиновники могли завысить себе зарплаты
«Держись, братан»
Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
Пресс-секретарь Роскомнадзора открестился от мошенничества
Житель Челябинской области сжег тещу заживо из мести жене
Лидера «Христианского государства» заподозрили в экстремизме
Улюкаев забрал взятку из-под елки за гаражами
Все материалы
Наука и техника
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Американским школьникам предложили стать рабыней
Пообещавшая уничтожить человечество робот София выступила в ООН
Раскрыта связь между Аллахом и викингами
В России утвердили размер столов и мониторов для геймеров
Все материалы
Спорт
Полный мундиаль: Украина и США не приедут в Россию
Кто сыграет на идеальных газонах Саранска и Волгограда
Сборная Франции поживет в подмосковной Истре во время ЧМ-2018
«Барселона» поманила Месси 100-миллионным бонусом
Российский хоккеист вступился за партнера и устроил драку
В сети высмеяли спартаковскую расцветку станции метро «ЦСКА»
Лучший футболист мира-1995 выиграл президентские выборы
Геленджикский отель для исландских футболистов уподобили Вальгалле
Все материалы
Культура
Харви Вайнштейн (слева)Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви
Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера
Пронесло
Минкульт передумал брать пять миллионов за прокат, и киноиндустрия выдохнула
Марио Варгас Льоса«Бродский курил одну за другой»
Счастье, Борхес и независимость Каталонии глазами Марио Варгаса Льосы
Бондарчук заявил о невероятных успехах российской анимации за рубежом
Бывший лидер Blink-182 изучит НЛО
Патриарх предостерег от революционного хаоса и пропаганды из-за «Матильды»
США покинут ЮНЕСКО
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
Видео с новым щенком Путина рассорило соцсети
Немка опознала своего ребенка в кадре из педофильского видео
Блогер замуровал голову в ведре
Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам
Безумная японка принялась отучать пассажиров метро от хамства
В сети отыскали родственницу Упоротого лиса в образе черепахи с отвисшей грудью
Все материалы
Ценности
«Я бью татуировки своему отцу»
Татуировщик Негур знает, что такое реальная боль
Omega выпустила часы в помощь слабовидящим детям
Джефф Кунс оживил для Louis Vuitton красавиц с классических полотен
Дочь Кадырова покажет новую коллекцию одежды в «Зарядье»
H&M показал модели из коллаборации с Erdem
Новую марку вина в США назвали выдуманным Трампом словом
Тайные архивы Версаче раскроют в годовщину его убийства
Все материалы
Путешествия
Американские танцы
Чем развлекают себя русские в Сан-Франциско
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
Названы самые опасные города мира
Росавиация потребовала от авиакомпаний отчетов по долгам
Американец устроил караоке-сессию в аэропорту Нового Орлеана
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Португалия упростит получение шенгена для россиян
Все материалы
Из жизни
Кетчуп из глаз
Сосиски и туалетная бумага превращают россиянина в супергероя
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style
Немецкие пожарные спасли застрявшего в заборе ежика
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Все материалы
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Эм и не м
Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?
Гений аэродинамики или дизайнер-сумасброд?
Самые безумные автомобильные творения Луиджи Колани
Пока, «Солярис» – здравствуй, «Веста»
25 самых популярных машин России
Фанат «Рика и Морти» поменял VW Golf на пакет сычуаньского соуса
Названы рублевые цены на обновленные внедорожники Range Rover
Volkswagen прекратил производство Scirocco
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы