Воронежский подросток забил одноклассницу палкой и забрал телефон

14-летний школьник из Павловского района Воронежской области признался в жестоком убийстве одноклассницы, тело которой нашли 11 октября в лесополосе недалеко от школы. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 11 октября между подозреваемым и 14-летней потерпевшей произошел конфликт. Через некоторое время подросток подкараулил одноклассницу в лесополосе, когда она возвращалась из школы, и нанес ей множественные удары ногами и деревянными палками по голове и лицу. От полученных травм девочка умерла на месте. Школьник скрылся, похитив ее мобильный телефон.

Расследованием жестокого убийства занялись сотрудники полиции и сыщики первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России. Отмечается, что они быстро установили и задержали подозреваемого. При обыске у него обнаружили похищенный телефон.

По факту преступления возбудили дела по части 2 статьи 105 УК («Убийство, сопряженное с разбоем») и части 4 статьи 162 УК России («Разбой»).