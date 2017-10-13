В США научились экономить по дюйму латекса на каждом презервативе

Бостонская компания начала продавать презервативы по индивидуальному заказу. Американские мужчины теперь могут подобрать эти средства контрацепции 60 размеров в комбинации из 10 длин и девяти окружностей. О том, что презерватив фактически превратился в подобие костюма, который можно сшить на заказ у портного, написала The New York Times.

Почему Global Protection Corp. решила изменить привычный подход к производству презервативов, рассказал президент компании Дэвин Ведель. По его словам, до недавнего времени стандартные презервативы должны были иметь длину не менее 6,69 дюйма (1 дюйм составляет около 2,5 сантиметра).

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Однако исследование университета Индианы доказало ошибочность расчетов. После опроса 1661 респондентов выяснилось, что у 83 процентов американских мужчин длина полового члена почти на дюйм короче — 5,57 дюйма.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое является агентством Министерства здравоохранения и социальных служб США, дало разрешение на изготовление презервативов, в большей степени учитывающих индивидуальные запросы потребителей.

В публикации The New York Times напоминается, что проекты других производителей застопорились из-за финансовых трудностей. В частности, президент компании Apex Medical Technologies Марк Макглотлин (Mark McGlothlin), награжденный в 2013 году фондом «Билл & Мелинда Гейтс» 100 тысячами долларов США за разработку натуральных коллагеновых презервативов из коровьего сухожилия или кожи рыб, признался, что ему не хватает двух миллионов долларов на проведение клинических испытаний.