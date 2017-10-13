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В США научились экономить по дюйму латекса на каждом презервативе

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Бостонская компания начала продавать презервативы по индивидуальному заказу. Американские мужчины теперь могут подобрать эти средства контрацепции 60 размеров в комбинации из 10 длин и девяти окружностей. О том, что презерватив фактически превратился в подобие костюма, который можно сшить на заказ у портного, написала The New York Times.

Почему Global Protection Corp. решила изменить привычный подход к производству презервативов, рассказал президент компании Дэвин Ведель. По его словам, до недавнего времени стандартные презервативы должны были иметь длину не менее 6,69 дюйма (1 дюйм составляет около 2,5 сантиметра).

Однако исследование университета Индианы доказало ошибочность расчетов. После опроса 1661 респондентов выяснилось, что у 83 процентов американских мужчин длина полового члена почти на дюйм короче — 5,57 дюйма.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое является агентством Министерства здравоохранения и социальных служб США, дало разрешение на изготовление презервативов, в большей степени учитывающих индивидуальные запросы потребителей.

В публикации The New York Times напоминается, что проекты других производителей застопорились из-за финансовых трудностей. В частности, президент компании Apex Medical Technologies Марк Макглотлин (Mark McGlothlin), награжденный в 2013 году фондом «Билл & Мелинда Гейтс» 100 тысячами долларов США за разработку натуральных коллагеновых презервативов из коровьего сухожилия или кожи рыб, признался, что ему не хватает двух миллионов долларов на проведение клинических испытаний.

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