В сети обнаружили похожего на Путина кенгуру-качка

Пользователей социальных сетей привлекла фотография кенгуру, сделанная 27-летним Джексоном Винсентом (Jackson Vincent) в районе реки Маргарет на западе Австралии. К животному Винсента привела его собака.

Кенгуру принял специфическую позу, которую пользователи приняли за демонстрацию силы.

Мощь животного вызвала восхищение пользователей Twitter и Facebook. Австралийцы испытали гордость за местного обитателя. «Неужели все действительно уверены, что мы эволюционировали от обезьян, а не от кенгуру?» — задается вопросом Сандра Экерсли в Twitter.

Некоторые увидели сходство между животным в реке и рыбачащим президентом России Владимиром Путиным.

— Name cannot be blank (@EvryDyImHeslin) 13 октября 2017, 03:34

Австралийский ветеринар Крис Браун (Chris Brown) объяснил в Facebook, что поза кенгуру, которую все приняли за самоуверенную, на самом деле является защитной. Сумчатый просто заметил собаку неподалеку и решил выпятить лапы вперед, чтобы животное держалось от него подальше.