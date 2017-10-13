Жителя Урала отказались признать человеком

Судебная коллегия Свердловского областного суда по гражданским делам отклонила апелляцию жителя Верхней Пышмы Игоря Полуйчика, который просил подтвердить его юридический статус человека. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает Znak.com.

Суд пришел к выводу, что поставленный вопрос не может быть решен в порядке гражданского судопроизводства, поскольку носит не правовой характер, и добавили: подтверждение того, что Полуйчик является человеком, не требует судебного решения, поскольку «правосубъектность заявителя подтверждена иными документами, полученными во внесудебном порядке».

Истец заявил, что продолжит бороться за статус человека в Верховном и Конституционном судах России. «(...) Наша Конституция и международные декларации с конвенциями в области прав человека также становятся декларативными не правовыми документами, никак не связанными с действующим законодательством, где человек как субъект правоотношений не фигурирует. С другой стороны, нас называют разного рода неконституционными терминами типа "физических лиц"», — пояснил он свои претензии.

Юридический статус человека Полуйчик пытается получить в судебном порядке с июля этого года, напоминает издание. По его мнению, это нужно, чтобы он мог полностью воспользоваться своими правами и свободами, так как «правосубъектность гражданина России отличается от правосубъектности человека».