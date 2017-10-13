Спорт
 

Семеро родившихся 1 января футболистов из одной сборной вызвали подозрения

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В заявке сборной Нигера на юношеский чемпионат мира-2017 для игроков не старше 17 лет сразу у семи футболистов датой рождения значилось 1 января. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации французского издания, в заявке африканской команды семеро из 21 игрока родились 1 января. Год рождения пяти из них — 2000-й, двоих — 2001-й. Если бы пятеро родившихся в 2000 году появились на свет днем раньше, то не смогли бы участвовать в турнире.

Главный тренер команды Луис Вердини попытался опровергнуть домыслы о мошенничестве в сборной. «Там не отмечают юбилеи, поэтому не прописывают сразу дату рождения. Люди называют свой возраст, когда приходится брать паспорт. Я работал и со взрослыми спортсменами, некоторые из них даже не знали даты рождения», — заявил он.

На групповом этапе юношеского ЧМ Нигер обыграл КНДР со счетом 1:0 и крупно уступил Испании 0:4. В последнем туре африканская команда сыграет со сборной Бразилии.

Игроки с переписанными паспортными данными — не редкость в мировом футболе. В 2016 году в занижении возраста обвиняли бывшего нападающего «Милана» Юсуфа Яффу. СМИ писали, что он родился не в 1996-м, а в 1987-м, как указано в паспорте африканского футболиста.

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