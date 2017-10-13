Директор кафе в Поволжье пригрозил шашкой заявившей о переработке барменше

В городе Новоаннинске Волгоградской области полиция возбудила уголовное дело в отношении директора кафе, угрожавшего казачьей шашкой девушке-бармену. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД в пятницу, 13 октября.

«Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что содеянное совершил под влиянием выпитого алкоголя», — отмечено в тексте.

Инцидент произошел 1 октября. Выпивавший в своем заведении 43-летний мужчина разозлился, когда в час ночи его сотрудница заявила, что уходит домой. Это произошло спустя два часа после завершения ее рабочей смены.

Разъяренный директор размахивал перед девушкой принесенной с собой казачьей шашкой и та настолько перепугалась, что нажала «тревожную кнопку». Прибывшие на место происшествия сотрудники ЧОПа обезвредили мужчину и передали его полицейским.

В марте пьяный житель Оренбурга с топором в руках выбил дверь кабинета мирового судьи, но не нашел ее там и убежал на улицу. По дороге мужчина угрожал убийством человеку в мантии. После задержания буяна поместили под домашний арест и возбудили против него дело по статье 296 УК («Угроза в связи с осуществлением правосудия»).