В Стамбуле мужчина расстрелял группу студентов

В стамбульском районе Пендик неизвестный открыл огонь из охотничьего карабина по группе студентов. Об этом сообщает CNN Turk.

В результате нападения одна учащаяся скончалась на месте, две другие получили ранения. Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия и покончить жизнь самоубийством.

Полицейским удалось догнать беглеца и задержать его. О мотивах, толкнувших мужчину на преступление, не сообщается.

30 января в Стамбуле прохожий открыл огонь по посетителям ресторана. Как сообщили в правоохранительных органах, стрелок неожиданно узнал в одном из посетителей человека, 12 лет назад застрелившего его отца, и решил отомстить — он убил обидчика. По информации полиции, остальные посетители получили ранения либо в результате рикошета пуль от стен, либо в давке, когда перепуганная толпа кинулась к выходу.