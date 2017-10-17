Мужчине пришлось отбиваться от четырех женщин в Атырау

В Атырау (бывший Гурьев) на западе Казахстана мужчина подрался с четырьмя девушками. Видео инцидента опубликовано на канале YouTube «Мой город Атырау».

На записи видно, как мужчина отбивается сначала от одной девушки. Затем ей на подмогу приходят подруги, одна из которых бьет мужчину по голове бутылкой. После этого он начинает наносить удары напавшим на него женщинам.

Как передает Sputnik Казахстан со ссылкой на Департамент внутренних дел Атырауской области, две девушки приехали забрать своих подруг из диско-бара. «Когда они приехали в диско-бар, у заведения между собой дрались двое парней, один из них задел мимо проходившую девушку, и та упала», — приводит агентство сообщение полицейских. Тогда три другие девушки решили вступиться за подругу, атаковав мужчину.