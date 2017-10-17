Таможня выявила фейковую таможню

Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила мошенническую схему, согласно которой неизвестные лица рассылали поддельные приказы от лица ФТС России и Минюста. В письмах они требовали перечислять таможенные платежи неизвестной компании ООО «Сервис-Терминал». Об этом говорится в сообщении таможенной службы.

В приказах говорилось, что ФТС «установила в ООО "Сервис-Терминал" лицевой счет плательщика в едином ресурсе лицевых счетов, администрируемом на уровне ФТС России». Вдобавок было требование перечислять авансовые платежи в зависимости от размера годового оборота импортно-экспортных операций.

В ФТС обеспокоены тем, что участники рынка могут поверить ложным сообщениям и перечислить средства на счета мошеннической организации. Никакого приказа «Об определении минимального авансового остатка по налогам пошлинам и НДС» никогда не издавалось, подчеркнули в ведомстве.

Работа с с единым ресурсом лицевых счетов осуществляется в соответствии с приказом ФТС от 22 августа 2016 года № 1617 «Об утверждении временного порядка работы заинтересованных структурных подразделений ФТС России».

Выявить фейковую таможню помогли сами участники рынка. Они обратились в ведомство за разъяснениями после того, как получили «странное письмо Шереметьевской таможни», которое было подписано уволенным в 2011 году начальником этого отделения ФТС.

Компания «Сервис-Терминал» зарегистрирована в Москве 3 июля 2017 года, она не представляет ни одно из российских ведомств. Материалы мошеннической схемы переданы в правоохранительное подразделение ФТС.