В Испании разбился второй за неделю истребитель

Истребитель F-18 ВВС Испании потерпел крушение во время взлета возле военной базы Торрехон-де-Ардос в 20 километрах от Мадрида. Об этом сообщает BFMTV.

«На место падения самолета направлены спасатели», — заявил представитель испанского Минобороны. Он затруднился ответить на вопрос о причинах происшествия и судьбе летчика.

В свою очередь El Pais сообщает, что машиной управлял 26-летний лейтенант Фернандо Перес Серрано. Он не успел катапультироваться и разбился.

Это уже вторая авиационная катастрофа с участием боевого самолета, произошедшая в Испании менее чем за неделю. 12 октября после участия в воздушном параде по случаю Дня испанской нации при заходе на посадку возле военной базы Лос-Льянос-де-Альбасете разбился истребитель Eurofighter. Пилот не успел катапультироваться и погиб.

«Хорнет» (F/A-18) — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. На сегодня является основным боевым самолетом ВМС США. Состоит на вооружении ряда стран Европы и Азии, применялся в военных операциях в Ливии, Ираке, Югославии.