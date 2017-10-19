Миллиардер залез на ветряк и разбил бутылку шампанского

Основатель интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос залез на электрический ветряк и разбил об него бутылку шампанского. Так один из самых богатейших людей планеты отметил запуск ветряной фермы в Техасе. Короткое видео с запуском Безос опубликовал в своем Twitter.

«Отличный день, чтобы окрестить нашу новую ветряную ферму», — написал он.

На видео Безос стоит на вершине одного из ветряков с бутылкой шампанского, которую он разбивает о сам ветряк. Далее этого камера, вероятно, с беспилотника отдаляется, демонстрируя размеры электрофермы.

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Бизнесмен не первый раз выделяется своим поведением. В марте текущего года он испытал огромного человекоподобного робота. Находясь в кабине машины, он крикнул, что чувствует себя как Сигурни Уивер (исполнительница главной роли в фильмах серии «Чужой», в одном из фильмов она управляла роботом, чтобы победить пришельцев — прим. «Ленты.ру»).

В настоящий момент Безос занимает второе место в рейтинге самых богатых людей планеты, его состояние оценивается в 85,8 миллиарда долларов. Уступает он только сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу, чье состояние оценивается в 87,5 миллиарда долларов.