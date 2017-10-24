Разработчики поделились планами по созданию улучшенного биткоина

Глава блокчейн-компании Bloq Джефф Гарзик (Jeff Garzik) заявил о планах по созданию новой, улучшенной цифровой валюты —

Metronome, сообщает Bloomberg.

Электронные деньги в новой системе можно будет свободно переводить с одной блокчейн-платформы на другую. Например, с Ethereum на Ethereum Classic или на Qtum или Rootstock, отметил Гарзик.

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Если какая-то платформа прекратит работу, владельцы Metronome смогут перевести свои сбережения на другую. Монеты Metronome будут базироваться на автономном распределенном программном обеспечении. «Нам удалось создать долговечную криптовалюту, которая может прослужить хоть тысячу лет», сказал отметил сооснователь Bloq Мэттью Росзак (Matthew Roszak).

20 октября курс самой распространенной в мире криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил шесть тысяч долларов.

В начале августа биткоин разделился на две валюты после того, как пользователи отвергли новый механизм Segwit2x, увеличивающий размер блока биткоина до 2 мегабайт (сейчас 1 мегабайт). Новая виртуальная валюта получила название Bitcoin Cash.