Дуэт Потапа и Насти Каменских объявил об уходе со сцены

Участники украинского дуэта «Потап и Настя» объявили о приостановке совместной работы на неопределенный срок. Артисты опубликовали обращение на YouTube во вторник, 24 октября.

По словам музыкантов, они «поставили дуэт на паузу». «Сколько продлится пауза, мы и сами не знаем», — подчеркнула певица Настя Каменских.

Александр Потапенко (Потап) добавил, что на прощание артисты приготовили фанатам «кое-что интересное».

Поп-дуэт «Потап и Настя» был образован в 2006 году. Музыканты получили известность благодаря хитам «Не пара», «Чумачечая весна», «Умамы» и «Бумдиггибай».