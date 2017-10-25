Украинский министр рассказал о явлении ему духа Бандеры

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что решил построить дорогу к месту рождения лидера запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Во время посещения его родины чиновнику почудилось присутствие всей семьи деятеля. Об этом Омелян написал в среду, 25 октября, на своей странице в Facebook.

«Бешеная энергетика, такое впечатление, что эта большая семья, которая была безжалостно уничтожена коммуно-нацистским молохом, до сих пор живет там, вот сейчас выйдет из-за угла дома, [чтобы] причастить и благословить», — рассказал Омелян о своих впечатлениях от посещения села Старый Угринов.

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Министр отметил, что его ведомство начинает «восстановление дороги к Бандере». «Задача-минимум — капитально восстановить четыре километра, а если успеем, то все восемь километров пути до Старого Угринова. Мы должны помнить и быть со своими героями!» — написал Омелян.

В июне глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что прославление запрещенной в России экстремистской организации УПА (боевого крыла ОУН) препятствует соседней Польше предъявить претензии на территории, включенные в состав Украины в 1939 году.

Степан Бандера был лидером ОУН. Он родился в 1909 году в селе Старый Угринов на территории Австро-Венгрии, в 1959 году был устранен агентом КГБ Богданом Сташинским.