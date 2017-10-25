Культура
 

Умер родоначальник рок-н-ролла Фэтс Домино

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Фэтс Домино
Фэтс Домино

В Новом Орлеане скончался американский пианист и вокалист Антуан Доминик Домино, более известный как Фэтс Домино. Об этом в среду, 25 октября, сообщает WWL-TV.

По словам дочери музыканта, он мирно умер у себя дома в кругу семьи. Исполнителю было 89 лет.

Последний концерт Домино дал в 2007 году, после чего его здоровье начало ухудшаться.

Фэтс Домино считается одним из родоначальников рок-н-ролла. Его также называют первым артистом жанра R'n'B, которому удалось найти отклик у белокожей публики.

Один из наиболее известных хитов в исполнении певца — Blueberry Hill. В дискографии Домино около 50 релизов, первый из которых, Rock and Rollin' with Fats Domino, вышел в 1955 году.

Фэтс Домино был одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла.

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