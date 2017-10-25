Президент ФРГ рассказал о нерешенных вопросах в отношениях с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что в отношениях между странами есть еще нерешенные вопросы. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы едины во мнении, что настоящее положение дел не может удовлетворять нас и не должно удовлетворять нас», — сказал Штайнмайер.
«От нормальных отношений мы еще далеки, есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта в восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений», — подчеркнул он.
12 февраля делегаты Федерального собрания ФРГ избрали Штайнмайера президентом страны, 12-м по счету. Ранее Штайнмайер дважды возглавлял МИД Германии (с 2005 по 2009 год и с 2013-го по 2017-й). Кроме того, в 2007-2008 годах он был вице-канцлером.