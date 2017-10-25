В России начались продажи универсала и кроссовера Lada Vesta

В России среду, 25 октября, начались продажи универсала Lada Vesta SW и кроссовера Vesta SW Cross. Об этом говорится в пресс-релизе «АвтоВАЗа», поступившем в «Ленту.ру».

Автопроизводитель предлагает машины в 24 вариантах комплектации. «Уже в базовой комплектации автомобили оснащены широким набором систем обеспечения комфорта и безопасности», — отмечается в сообщении предприятия.

Стоимость Vesta SW начинается с 639,9 тысяч рублей, Vesta SW Cross — с 755,9 тысячи рублей. Модели будут комплектоваться мотором объемом 1,6 литра для универсала и 1,8 литра для кроссовера, механической коробкой передач или «роботом».

Серийное производство автомобилей, созданных на платформе Lada B/С, было запущено 11 сентября на площадке «АвтоВАЗа» в Ижевске.

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В сентябре 2017 года продажи Lada в России выросли почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. За 9 месяцев на российском рынке реализовано более 221,2 тысячи машин бренда. Лидером по темпам роста продаж является Lada XRAY.

Спрос на новые машины в России восстанавливается с начала 2017 года, в сентябре рост составил 10,6 процента, августе — 16,7 процента, в июле — 18,6 процента. За 9 месяцев текущего года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано более миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей.