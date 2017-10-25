В Волгоградской школе погиб подбрасывавший нож восьмиклассник

Тело 14-летнего восьмиклассника с ножевым ранением в сердце обнаружено днем в среду, 25 октября, в одной из школ города Волгограда. Об этом «Ленте.ру» сообщила Наталья Куницкая, официальный представитель регионального главка СКР.

«Тело было обнаружено около 13:00 в туалетной комнате, при этом нож со следами крови был найден на улице. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство", но только потому, что при расследовании законных полномочий у следователя больше. Ни подозреваемых, ни задержанных в настоящее время нет», — заявила Куницкая.

Она подчеркнула, что обстоятельства трагедии пока остаются неясными, и их предстоит установить следственным путем. Уже идут опросы очевидцев и педагогов. Известно, что школьник на специализированных учетах не состоял, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадал. Не было претензий и к его успеваемости. Педагоги характеризуют мальчика как неконфликтного ребенка, сообщила представитель регионального главка СКР.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мальчик погиб в школе №85 Дзержинского района города, расположенной на Эльбрусской улице. По словам учащихся, он во время перемены подбрасывал нож-бабочку и случайно воткнул его себе в грудь. В туалет его отвел приятель, чтобы замыть кровь — но там мальчику стало плохо, и он потерял сознание. «Эта версия будет тщательно проверяться, так как пока она вызывает недоверие», — подчеркнул источник.