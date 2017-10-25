Японцы научат всех желающих шить одежду из обрезков

Японский бренд Tomoki Yurita, специализирующийся на перекройке одежды, предложил научить желающих создавать объединенные из нескольких элементов одежды вещи. Об этом в среду, 25 октября, сообщает HighSnobiety.

В коллекции марки есть куртка, созданная наполовину из джинсовки, а на другую — из бомбера, а также верхняя одежды, которая совмещает в себе кожаную куртку и свитер, пальто, пуховик и вязанную кофту и джемпер из разных вещей. Дизайнеры готовы научить поклонников бренда создавать уникальную одежду из старых предметов гардероба.

Фото: Tomoki Yurita 1 /3

19 октября сообщалось, что японская марка одежды Undercover создала новую коллекцию курток, парок и бомберов на осенне-зимний сезон. Дзюн Такахаси, дизайнер компании, создал пуховые куртки, жилеты и бомберы темных цветов, у многих из которых на задней части ворота написано Brain washed generation («Поколение с промытыми мозгами»).