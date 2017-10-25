Генерал СБУ раскрыл условия успешного покушения на Порошенко

Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ), бывший начальник следственного управления СБУ заявил, что в стране не предпринималось реальных попыток покушений на государственных деятелей. Об этом он сказал в комментарии украинскому изданию «Вести».

Бывший следователь спецслужбы так отозвался на фейковое сообщение о том, что СБУ обезвредила неизвестных, покушавшихся на президента Украины Петра Порошенко. «Я могу утверждать, что реальных покушений на жизнь государственных деятелей в Украине нет. Потому что довести покушение до логического конца могут только серьезные организации при поддержке зарубежных спецслужб», — отметил Вовк.

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Генерал СБУ высказал мнение, что существует «такая мода, что правоохранители выставляют себя героями, обезвредившими и предотвратившими покушение».

Двумя днями ранее спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что обнародованное в понедельник, 23 октября, сообщение о раскрытии покушения на Порошенко является подделкой. Ранее в тот же день СМИ распространили сведения о том, что на украинского президента готовилось покушение во время его поездки в Донбасс 22 октября. Отмечалось, что задержанные имели при себе снайперскую винтовку Steyr-Mannlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к ней, пистолет Макарова с двумя магазинами, гранаты.