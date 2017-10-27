Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award

Церемония вручения ежегодной международной премии в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards состоится в Москве 15 ноября. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили организаторы.

Премия британского журнала Business Traveller в области делового туризма существует с 1988 года. В настоящее время вручается также региональными изданиями в Германии, Польше, США, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. Первая церемония награждения в России состоялась в сентябре 2016 года.

В этом году российские и международные компании состязаются в 38 номинациях в 6 категориях: «авиакомпания», «аэропорт», «отель», «направление бизнес-путешественника», «арсенал путешественника» и «авто и сервисы проката». Голосование контролируется независимой аудиторской компанией. Мероприятие пройдет при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы. Приз в одной из номинаций будет вручать представитель «Ленты.ру».