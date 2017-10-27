Экономика
 

Страхование киберрисков предложили сделать обязательным в России

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В рамках правительственной программы «Цифровая экономика» готовится создание масштабного рынка страхования от киберрисков. Полис информационной безопасности может стать обязательным с 2020 года для всех стратегических отраслей — от банковской сферы до машиностроения, пишет «Коммерсантъ».

Как надеются авторы программы, примеров организации управления киберрисками в таком объеме нет ни в одной стране, и Россия может стать мировым лидером в этой отрасли.

План предполагает к 2020 году введение индустриального стандарта по обязательному аудиту информационной безопасности — и требование обязательного страхования таких рисков предприятиями отдельных отраслей экономики.

Для реализации проекта предлагается внести поправки в закон об организации страхового дела — добавляется новый вид страхования. Расходы на него должны будут снижать налоговую базу — для этого предлагается внести поправки в НК.

Рабочую группу по этому направлению программы возглавляет Сбербанк. В рамках программы определены пять перспективных направлений, в работе над которыми участвуют российские компании цифровой сферы. В практической реализации проекта предлагается задействовать ЦБ, Минфин, Минкомсвязь, ФСТЭК, ФСБ, Всероссийский союз страховщиков (ВСС), перестраховочную «дочку» ЦБ — РНПК.

Как отмечается, бизнес к идее обязательного киберстрахования отнесся прохладно и не видит такой необходимости. Страховщики, несмотря на ожидаемые сборы до 50 миллиардов рублей в год, не хотят, чтобы тарифы устанавливало государство.

Ранее сообщалось, что страховые компании предложат Центробанку ввести обязательное страхование от рисков терроризма.

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