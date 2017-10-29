Британские библиотеки избавятся от отрицающих холокост авторов

В Великобритании университеты избавляются от книг авторов, не признающих холокост и изменение климата, пишет газета The Sunday Times.

Некоторые учебные заведения, в том числе Кембридж, уже убрали из библиотек книги Дэвида Ирвинга как литературу, отрицающую холокост (массовое уничтожение евреев, цыган, поляков, советских военнопленных нацистами во время Второй мировой войны). Как отмечает издание, сторонники запрета полагают, что такая литература содержит ложные и общественно опасные утверждения. Они также настаивают на том, чтобы университетские библиотеки отказались от литературы сторонников феминизма, креационизма и евгеники.

В частности, из университетских библиотек могут исчезнуть книги феминисток Андреа Дворкин и Катарины Маккиннон, а также сочинение о климате бывшего британского министра энергетики Найджела Лоусона.

Однако, как отмечает издание, не все представители академической среды поддерживают этот запрет.

В октябре 2017 года 88-летняя жительница Германии Урсула Хафербек была осуждена на шесть месяцев тюремного заключения за отрицание холокоста. В январе 2016 года на публичном мероприятии она заявила, что холокоста не было, а также отрицала существование газовых камер на территории концентрационного лагеря Освенцим.