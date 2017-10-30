В Бремене ураган сдул с посадочной полосы российский самолет

Ураган «Герварт», обрушившийся на Европу, сдул с посадочной полосы аэропорта немецкого города Бремен российский самолет. Об этом сообщает Weser Kurier.

Частный легкомоторный самолет отнесло на 15 метров. Пассажиров на борту не было, три члена экипажа не пострадали.

Аэропорт пришлось закрыть из-за разбушевавшейся стихии.

Сообщается, что «Герварт» обрушился на Европу в субботу, его жертвами уже стали шесть человек: по два человека погибли в Германии, Чехии и Польше. Скорость ветра превышала 100 километров в час.

Отмечается, что из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение.

