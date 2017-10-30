Подросток в США прыгнул с эстакады и насмерть придавил девушку

Двенадцатилетний мальчик прыгнул с эстакады в штате Вирджиния (США) и убил 22-летнюю девушку — он приземлился на ее автомобиль. Об этом сообщает NBCWashington.

Как отмечает издание, Мариса Харрис (Marisa Harris) ехала по шоссе на своем внедорожнике, когда на машину упал подросток. Ее друг, сидевший впереди на пассажирском сидении, сумел вывернуть руль и остановить автомобиль.

Девушка скончалась на месте, ее приятель не пострадал. Мальчика в критическом состоянии доставили в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

В начале сентября сообщалось, что мужчина прыгнул с Крымского моста в Москве и разбился о палубу прогулочного теплохода, который проплывал внизу. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на судне, причалившем к берегу, тело 45-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой.