Японский призыв «поплевать на брови» при угрозе удивил россиян

В Twitter набрал популярность пост Рины из Петербурга, которая рассказала подписчикам, как фраза «будь начеку» переводится на японский язык. Идиома, означающая на русском «оставаться бдительным», по-японски звучит как «поплюй на брови» или «помажь брови слюной».

Пост стал вирусным. Он набрал пять тысяч лайков и более полутора тысяч ретвитов. Пользователи признавались, что не понимают, зачем плевать на брови в ситуации, когда нужно быть настороже. «Что-то я вообще не вдуплил, о чем здесь речь», — пишет один из фолловеров Рины.

В процессе дискуссии стало ясно, что речь идет об идиоме. Ее корни лежат в японской мифологии, утверждающей, что слюна способна проявить людей, принявших облик лисиц или енотов.

«Это как в шведском "на*** (нагадить) в голубой шкаф" означает "зайти слишком далеко"», — привел пример микроблогер Rumination.

Пользователи подивились и другим японским идиомам. «"Как с гуся вода" в японской интерпретации "пописать на лицо лягушке", какая же интересная нация», — сделала вывод Дарья Алехина‏.

Однако с трактовкой автора поста согласились не все. Микроблогер с ником furyuudoviku‏ пишет, что девушка ошиблась, поскольку призыв помазать брови слюной эквивалентен фразе «доверяй, но проверяй», а не «быть начеку».