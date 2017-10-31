В «Инвитро» рассказали об утилизации биоматериала россиян

Специализирующаяся на медицинских анализах компания «Инвитро» не вывозит биоматериалы россиян за рубеж, утилизация происходит на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 31 октября, на сайте организации.

В сообщении подчеркивается, что собираемый в офисах компании биоматериал доставляется в лабораторные комплексы, где утилизируется «в строгом соответствии с СанПином». «Все персональные данные клиентов надежно защищены, хранятся строго на серверах, находящихся в пределах РФ, и не передаются третьим сторонам ни при каких обстоятельствах», — говорится в релизе.

В «Инвитро» добавили, что не занимаются проведением научных исследований в области изучения генома человека.

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Ранее 31 октября бывший главный санитарный врач, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о необходимости принятия законов, обеспечивающих биологическую безопасность россиян, сообщал ТАСС. Он подчеркнул, что лаборатории таких компаний, как «Инвитро», «допущены к самому сокровенному». «Они проводят исследования, проводят качественно, но имеют огромные возможности для изучения этого материала на территории нашей страны и передачи данных за рубеж», — сказал парламентарий.

30 октября президент России Владимир Путин сообщил, что некие люди собирают биологический материал российских граждан. «Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально», — отметил глава государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее пояснил, что эта информация поступила от российских спецслужб.